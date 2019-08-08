В Киргизии возбудили шесть уголовных дел после штурма резиденции Атамбаева

В Киргизии возбудили шесть уголовных дел после штурма экс-президента Атамбаева сотрудниками спецназа в селе Кой-Таш. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы киргизского МВД Суйуна Омурзакова.

Дела возбуждены по статьям «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Захват в заложники» и другим.

По словам Омурзакова, все спецназовцы во время штурма Атамбаева были без оружия.

Ранее сообщалось, что председатель ГКНБ Киргизии жалеет о своем запрете стрелять на поражение при задержании бывшего президента страны.