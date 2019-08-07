Стали известны подробности разговора Путина с Зеленским

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно имеющейся информации, основной темой беседы стал вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. По мнению Путина, для этого необходимо исключить возможность обстрелов украинскими войсками населенных пунктов, так как они приводят к жертвам среди мирного населения.

Также была отмечена важность последовательной реализации Минских договоренностей.

Уточняется, что Путин сделал акцент на необходимости «неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения».

Сообщается также, что лидеры договорились начать работу по возвращению удерживаемых лиц.

Ранее сообщалось, что Зеленский созвал совещание из-за ситуации в Донбассе.