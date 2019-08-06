Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, во всех уголовных делах бывший украинский президент является свидетелем.

Он подчеркнул, что ни по одному из дел он не проходит как подозреваемый.

«Ни одного подозрения в установленном порядке ему не вручено», — отметил Луценко.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура подозревает соратников Порошенко по делу об отмывании доходов.