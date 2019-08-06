В партии Зеленского предложили отгородиться от Донбасса забором

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и журналист Александр Дубинский предложил построить стену на границе Украины и непризнанных республик Донбасса. Об этом пишет «Страна.ua».

Парламентарий считает, что такое решение может остановить боевые действия.

Дубинский считает, что для улучшения ситуации в Донбассе Киев должен принять решение: вернуть неподконтрольные территории силой или же построить стены на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

По его мнению, на Украине необходимо создать такие условия, чтобы люди захотели переехать в страну и поняли свою значимость и важность. Как именно стена поможет уладить ситуацию, депутат не уточнил, но привел в пример бетонную стену между Израилем и Палестиной.

По словам парламентария, в данной ситуации необходим референдум.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего военной операцией в Донбассе.