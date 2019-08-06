В партии Зеленского предложили отгородиться от Донбасса забором

close
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий... Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и журналист Александр Дубинский предложил построить стену на границе Украины и непризнанных республик Донбасса. Об этом пишет «Страна.ua».

Парламентарий считает, что такое решение может остановить боевые действия.

Дубинский считает, что для улучшения ситуации в Донбассе Киев должен принять решение: вернуть неподконтрольные территории силой или же построить стены на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

По его мнению, на Украине необходимо создать такие условия, чтобы люди захотели переехать в страну и поняли свою значимость и важность. Как именно стена поможет уладить ситуацию, депутат не уточнил, но привел в пример бетонную стену между Израилем и Палестиной.

По словам парламентария, в данной ситуации необходим референдум.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего военной операцией в Донбассе.