Удвоилось число погибших из-за стрелка в Техасе мексиканцев
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что число погибших мексиканцев при стрельбе в городе Эль-Пасо американском штате Техас удвоилось. Об этом информирует ТАСС.
Согласно уточненным данным, в трагическом инциденте погибли шестеро мексиканцев.
«Семеро получили ранения», — добавляет Обрадор.
Известно, что эти данные приведены из доклада ФБР.
Как отмечается, в связи с инцидентом власти Мексики намерены принять юридические меры для защиты своих сограждан, находящихся на территории Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек.