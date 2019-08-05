Удвоилось число погибших из-за стрелка в Техасе мексиканцев

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что число погибших мексиканцев при стрельбе в городе Эль-Пасо американском штате Техас удвоилось. Об этом информирует ТАСС.

Согласно уточненным данным, в трагическом инциденте погибли шестеро мексиканцев.

«Семеро получили ранения», — добавляет Обрадор.

Известно, что эти данные приведены из доклада ФБР.

Как отмечается, в связи с инцидентом власти Мексики намерены принять юридические меры для защиты своих сограждан, находящихся на территории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек.