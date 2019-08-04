Жена посла США в России высказалась о репортаже CNN об отставке ее мужа

Жена посла США в России Джона Хантсмана Мэри Кэй Хантсман сочла непорядочным репортаж CNN об отставке ее мужа. Она поделилась своим мнением на этот счет в своем инстаграме.

По ее словам, в репортаже говорилось об их отъезде, но официально эта информация не подтверждалась. Она рассказала, что заявление об отъезде из России может последовать скоро от самого Джона Хантсмана, но не стоит делать выводов, основываясь на слухах.

Женщина также отметила, что работа в Москве была изнурительной и сложной.

Ранее Путин и Трамп обсудили отставку посла США в Москве.