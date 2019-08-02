США ввели новые санкции против России по делу Скрипалей

США ввели новые санкции против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».

Эту информацию подтвердил представитель администрации.

«После первого пакета санкций в ответ на использование Россией «Новичка» при покушении на частное лицо в Соединенном Королевстве Россия не предоставила гарантий, требуемых в соответствии с законодательством США, поэтому мы вводим второй пакет санкций», — сообщил чиновник.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило о новых санкциях США против России по делу Скрипалей.