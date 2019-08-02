Посольство России отклонило представление МИДа Японии насчет поездки Медведева на Курилы

Посольство РФ в Токио в пятницу получило от МИД Японии представление в связи с поездкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп, сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипломатическое представительство.

Согласно имеющейся информации, посольство России отклонило представление от японской стороны, вследствие чего, японская сторона выразила недовольство.

МИД Японии опубликовал сообщение, подчеркнув, что Токио выражает крайнее сожаление в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп.

Ранее Медведев назвал Курилы российским субъектом.