В США захотели договариваться с Россией по всем вопросам

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник заявил о важности того, чтобы Россия и Соединенные Штаты на сегодняшний день договаривались по большей части вопросов.

«Недавно я был в Иерусалиме на трехсторонних переговорах с Израилем и Россией, и даже Россия согласна с Соединенными Штатами, что безопасность Израиля имеет ключевое значение для стабильности на Ближнем Востоке. Важно, чтобы Россия и Соединенные Штаты договаривались сегодня практически обо всем. Я считаю это важным уроком», - сказал Болтон, выступая на студенческой конференции консервативного Фонда «Молодая Америка» в Вашингтоне.

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