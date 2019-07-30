Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами
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Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Верховной рады сорвали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко.
В здание информационного агентства «Укринфор», где проходила пресс-конференция, ворвались представители малоизвестной организации «Традиция и порядок» и напали на присутствующих.
По словам Томиленко, они выломали двери, избили сотрудников агентства и забросали собравшихся яйцами.
В результате беспорядков пострадали трое сотрудников украинского информагентства.
Уточняется, что пресс-конференция была посвящена прошедшим на Украине 21 июля выборам в парламент.
Ранее сообщалось, что толпа учинила беспорядки у МВД в Киеве.