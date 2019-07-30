В ООН хотят создать должность спецпосланника по делам Украины

Глава польского МИД Яцек Чапутович сообщил, что в ООН вскоре может появиться новая должность, которую специально введут для украинской стороны. Об этом он рассказал Onet.pl.

По его словам, вероятно, пост будет назваться — спецпосланник генсека ООН по делам Украины, который займется разрешением конфликта в Донбассе. Чапутович отметил, что в настоящее время идет стадия обсуждения должности. Он добавил, что украинские власти оценили эту идею и выразили свою благодарность.

Также министр подчеркнул, что Польша хочет всячески выражать поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его партии в работе по реформированию государства и обеспечению мира.

Ранее сообщалось, что на Украине попросили Совбез ООН не обсуждать закон о госязыке.