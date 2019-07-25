СБУ не хочет делиться информацией о задержанном танкере из России

Украинская служба безопасности не предоставляет детали ареста в Измаиле российского танкера Nika Spirit. Об этом передает ТАСС.

Сообщается, что ведомство ссылается на «тайну следствия».

При этом СБУ раскрыла российской стороне детали задержания танкера, которые не могут навредить следствию.

Уточняется, что ведомство дало информацию о членах экипажа.

Как отмечается, СБУ пообещало обнародовать некоторые детали ареста позднее.

Ранее стала известна причина задержания российского танкера.