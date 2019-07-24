Посольство России не извинялось перед Сеулом и не собирается

Российское посольство опровергло информацию о том, будто оно принесло официальные извинения Южной Кореи за то, что самолет страны якобы вошел в их воздушное пространство без разрешения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на дипломатическое представительство.

Как отмечается, данные о том, что Россия якобы извинилась распространили южнокорейские СМИ, не имея при этом никаких доказательств.

«Российская сторона официальных извинений не приносила», — подчеркнули в посольстве.

Информацию о том, что этого на самом деле не было подтвердили и в минобороны Республики Корея.

Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства над территории Японского моря. В ответ на действия РФ, истребители Сеула якобы произвели предупредительные выстрелы.