Умер Юкия Амано

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МАГАТЭ вновь направило своих инспекторов в Иран МАГАТЭ вновь направило своих инспекторов в Иран
МАГАТЭ вновь направило своих инспекторов в Иран
Reuters

Скончался гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, передает РИА «Новости».

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