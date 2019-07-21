Досрочные выборы в Раду стартовали на Украине

На Украине в воскресенье, 21 июля, стартовали парламентские выборы в Верховную раду, где избиратели выберут депутатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

С утра и до вечера украинцы смогут отдать свои предпочтения на 30 тыс. избирательных участках.

По данным МВД, выборы посетит минимум половина населения, которая может голосовать. Каждый пришедший избиратель получит по два бюллетеня: с названием партий и ФИО кандидатов.

На самих выборах представлены 24 партии и 3,22 тыс. кандидатов в одномандатных избирательных округах.

«Газета.Ru» следит за голосованием на Украине в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что в посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду.