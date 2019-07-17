Паспортизацию Донбасса назвали братской помощью украинцам

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди назвала упрощение получения российского гражданства в Донбассе миротворческой братской помощью жителям Украины. Об этом сообщают «Известия».

Ковитиди отмечает, что принятый указ призван сделать жизнь людей «максимально комфортной и безопасной», а также этот документ соблюдает принципы гуманизма.

По словам члена Совета Федерации, после нововведения она опасается резкой реакции определенных политических сил на Украине.

Ранее в Донбассе прокомментировали решение о выдаче их жителям российских паспортов.

Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан Путиным 24 апреля. Данный документ позволил упростить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.