В Раде нашли способ возвращения украинских моряков на родину

Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова предложила, отпустить под свое поручительство задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, она нашла лазейку, как добиться скорейшего освобождения моряков и возвращения их на родину. Денисова отметила, что Украина может воспользоваться для этого УК России, в котором предусмотрена возможность освобождения под личное обязательство или поручительство.

Украинский омбудсмен подчеркнула, что обязательно сделает официальное предложение на следующем заседании суда.

Ранее родители украинских моряков рассказали об ожиданиях от России и Украины.

Моряков задержали 25 ноября 2018 года после того, как три украинских военных корабля нарушили границу России.

9 июля следствие завершило расследование дела, в ходе которого 24 украинских моряка были признаны виновными.