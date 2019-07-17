В Раде нашли способ возвращения украинских моряков на родину
Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова предложила, отпустить под свое поручительство задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом она написала в фейсбуке.
По ее словам, она нашла лазейку, как добиться скорейшего освобождения моряков и возвращения их на родину. Денисова отметила, что Украина может воспользоваться для этого УК России, в котором предусмотрена возможность освобождения под личное обязательство или поручительство.
Украинский омбудсмен подчеркнула, что обязательно сделает официальное предложение на следующем заседании суда.
Ранее родители украинских моряков рассказали об ожиданиях от России и Украины.
Моряков задержали 25 ноября 2018 года после того, как три украинских военных корабля нарушили границу России.
9 июля следствие завершило расследование дела, в ходе которого 24 украинских моряка были признаны виновными.