Россия выступила против санкций ЕС к Турции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна не приемлет односторонние санкции Евросоюза против Турции. Об этом информирует ТАСС.

Как рассказала Захарова, данный вопрос находится в сфере взаимоотношений между Турцией и ЕС.

Представитель МИД отметила, что Россия не может принять ту политику, когда в одностороннем порядке и с использованием агрессивного давления страны пробивают собственные интересы.

По словам Захаровой, санкционное давление не должно быть заключено в основу международной политики и дипломатии.

«Это приводит к очень плачевным последствиям», — прокомментировала она.

Ранее сообщалось, что США введут к Турции санкции из-за приобретения Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400.