Видео скандала Зеленского в аэропорту появилось в Сети
Видео скандала с участием президент Украины Владимира Зеленского в аэропорту города Николаева появилось в сети. Кадры опубликовали украинские СМИ.
Инцидент произошел между лидером и директором воздушной гавани Федором Барной. К скандалу привел неудобный вопрос Барны во время обсуждения планов по модернизации терминала аэропорта и количества необходимых на это денежных и временных ресурсов.
После этого собеседники перешли на повышенные тона.
«Дальше сами разбирайтесь, поехали!» — воскликнул в конце Зеленский.
Ранее Зеленский потребовал уволить губернатора из-за скандала с аэропортом.