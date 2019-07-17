Видео скандала Зеленского в аэропорту появилось в Сети

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Видео скандала с участием президент Украины Владимира Зеленского в аэропорту города Николаева появилось в сети. Кадры опубликовали украинские СМИ.

Инцидент произошел между лидером и директором воздушной гавани Федором Барной. К скандалу привел неудобный вопрос Барны во время обсуждения планов по модернизации терминала аэропорта и количества необходимых на это денежных и временных ресурсов.

После этого собеседники перешли на повышенные тона.

«Дальше сами разбирайтесь, поехали!» — воскликнул в конце Зеленский.

Ранее Зеленский потребовал уволить губернатора из-за скандала с аэропортом.