В Москве отреагировали на данные об отказе обсуждать с Японией передачу Курил

В российском МИД внесли ясность в сообщения СМИ о том, что якобы российская сторона отказалась обсуждать с Японией вопрос передачи двух Курильских островов, передает РИА «Новости».

По словам официального представителя МИД страны Марии Захаровой, все эти данные о переговорах России и Японии по передаче Курильских островов — выдумка.

Ранее японское агентство Kyodo со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах заявило, что Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух Курильских островов по нескольким причинам. Говорилось, что российская сторона настаивала, что диалог не мог строиться на основе декларации, которой более 50 лет. Ее необходимо было модернизировать. Кроме того, Россия волновалась из-за альянса между Японией и США.

По словам источников, Россия ждала от японской стороны предложения, но не получила их. Из-за этого РФ и отказалась от переговоров.

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