Дату окончания выдачи бумажных паспортов назвали в правительстве

Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что через три года закончится выдача бумажных паспортов в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Акимова, последний паспорт бумажного типа россияне смогут получить в 2022 году.

Он отметил, что жители страны, которые в силу различных причин, не захотят использовать паспорта нового типа, то есть электронные, смогут сохранить бумажные версии. Также он подчеркнул, что за использование паспортов старого типа после 2022 года россиян не будут никак наказывать, ведь это выбор каждого.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России.