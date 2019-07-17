Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с назначением главой ЕК

Президент РФ Владимир Путин поздравил Урсулу Фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии, сообщает РИА «Новости».

Европарламент согласился с назначением Фон дер Ляйен на пост в Еврокомиссии на следующие 5 лет. Для ее утверждения требовалось 374 голоса, а проголосовали 383 депутата.

Также глава РФ считает, что богатый политический опыт и международный авторитет Фон дер Ляйен будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии.

Президент России добавил, что РФ готова к диалогу с Евросоюзом по актуальным политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

Ранее сообщалось, что стал известен новый председатель Еврокомиссии.