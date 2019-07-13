Меркель поставила в пример участников покушения на Гитлера противникам экстремистов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии 75-й годовщины операции «Валькирия» напомнила об истории участников германского сопротивления и поставила их в пример противникам правого экстремизма. Об этом пишет изданиеDeutsche Welle.

По ее словам, нужно противоборствовать тенденциям, подрывающим демократию. Она назвала одного из участников операции Клауса Шенка фон Штауффенберга и его сообщников примером, на который должны ориентироваться противники правого экстремизма.

Меркель подчеркнула, что годовщина операции напомнит обо всех противниках господства национал-социализма. Отмечается, что день наступит 20 июля.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ сказала во время приступа дрожи.