Ярош призвал отлавливать итальянцев на Украине

Бывший лидер «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал к захвату приезжающих на Украину итальянцев, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что заявление было сделано в связи с вынесением приговора украинцу Виталию Маркиву за убийство в 2014 году итальянца Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова в Донбассе.

Ярош также выступил с критикой в адрес итальянского суда за «мнимую независимость». Он выступил с предложением «упаковать» с десяток итальянцев, которые приезжают на Украину.

«Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш «наиобъективнейший» суд вынесет им приговор о пожизненном заключении», — заявил Ярош.

Также он предложил так же обходиться и с гражданами России.

Фоторепортер Рокелли и переводчик Миронов работали в зоне конфликта, когда Виталий Маркив открыл огонь с вершины горы Карачун.

«Правый сектор» — организация, запрещенная в России.