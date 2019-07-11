Путин отреагировал на предложение встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение лидером Украины, касающееся встречи. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из предложенных форматов, в том числе, от расширения «нормандского формата.

По его словам, это могло быть интересно.

Также глава России добавил, что переговоры должны быть подготовлены на высоком уровне.

Ранее Зеленский перечислил вопросы, которые он хочет лично обсудить с российским лидером. Он также добавил, что на встречи должны присутствовать президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон.