Путин открестился от вмешательства в выборы президента США

Российский президент Владимир Путин заявил, что не вмешивался в американские выборы до этого и не собирается это делать в дальнейшем, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что об этом российский лидер сказал в интервью для нового фильма режиссера из США Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

«Я и тогда не вмешивался, и сейчас не хочу вмешиваться, и в будущем не собираюсь», — подчеркнул Путин.

Ранее в США обвинили Россию во вмешательстве в дела страны.

В апреле 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году. Согласно ему, никакого «сговора» между американским лидером Дональдом Трампом и Москвой не было.

Стоит отметить, что Россия неоднократно отвергала все обвинения.