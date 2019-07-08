Экстрадировать и судить оскорбившего Путина журналиста потребовали в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оскорбившего президента России Владимира Путина журналиста нужно экстрадировать в Россию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства», — заявил Володин.

Участники совета Думы выступили за возбуждение уголовного дела против грузинского журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния.

Ранее сообщалось, что с точки зрения грузинского законодательства Габуния не может понести какие-либо наказания за мат в прямом эфире.

Журналист 7 июля в эфире своей авторской программы на телеканале в самом начале негативно высказался в адрес президента России Владимира Путина с применением бранных слов.