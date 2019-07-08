Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА «Новости».

«Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что нужно понять, будут ли перспективы у такой встречи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину личную встречу.