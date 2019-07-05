Зеленский пообещал полностью выполнить минские соглашения
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена выполнить все пункты минских соглашений. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, опубликованном в твиттере телеканала.
По его словам, никто из его команды, включая его не подписывал текст данных соглашений.
Однако, подчеркнул глава государства, он намерен «делать все, что написано в минских договоренностях».
Он отметил, что это является гарантией мира в стране.
При этом президент выразил надежду, что Запад окажет поддержку Украине в этом направлении.
«Не просто на словах поддерживать Украину, а реальные действия», — заключил Зеленский.
Ранее Зеленский увидел хрупкую надежду на прекращение огня в Донбассе.