Зеленский пообещал полностью выполнить минские соглашения

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена выполнить все пункты минских соглашений. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, опубликованном в твиттере телеканала.

По его словам, никто из его команды, включая его не подписывал текст данных соглашений.

Однако, подчеркнул глава государства, он намерен «делать все, что написано в минских договоренностях».

Он отметил, что это является гарантией мира в стране.

При этом президент выразил надежду, что Запад окажет поддержку Украине в этом направлении.

«Не просто на словах поддерживать Украину, а реальные действия», — заключил Зеленский.

Ранее Зеленский увидел хрупкую надежду на прекращение огня в Донбассе.