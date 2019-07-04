Украинцы через 2 дня останутся без водки

Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом, сообщают «Украинские новости».

Госпредприятие «Укрспирт» заявило о невозможности установки необходимых для отгрузки спирта расходомеров, так как в законодательстве не закреплены требования к ним.

Как сообщил источник в компании, государственная фискальная служба Украины приостановила отгрузку «Укрспиртом» спирта с 1 июля.

«У нас осталось спирта на 2-3 дня для выполнения контрактов на экспорт. Для производства на внутренний рынок уже нет», — сообщили в компании.

Отмечается, что это произошло из-за того, что с 1 июля были введены системы электронного администрирования реализации спирта. Также запрещается получение и реализация этилового спирта без наличия зарегистрированных расходомеров.

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