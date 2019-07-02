Зеленского назвали «невеждой»

Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и депутат Рады Владимир Арьев прокомментировал конфликт, который произошел между главой МИД Украины Павлом Климкиным и лидером страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Новое время».

По его словам, украинский лидер является «невеждой».

Он отметил, что Климкин действовал как государственник, который «не дал сдать государственные интересы».

При этом Зеленского он назвал «невеждой», пропустившего вещь, которую глава украинского МИДа не мог сделать.

До этого глава государства пожаловался, что узнает о действиях Украины на международной арене из интернета, и упрекнул Климкина за то, что тот «не посчитал нужным согласовать с президентом ответ на российскую ноту».

В свою очередь, Климкин отметил, что ведомство имеет право направлять ответ без согласования с президентом.