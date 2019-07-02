Захарова пошутила над Вакарчуком после слов о российском Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова лидера «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука о принадлежности Крыма.

Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.

Захарова в фейсбуке опубликовала видео его выступления и заявила, что «начала за них волноваться».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

На Украине результатов референдума не признают.