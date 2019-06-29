Пушков посоветовал возмущенному Порошенко быть скромнее

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере возмущение экс-президента Украины Петра Порошенко от встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Порошенко возмутился встречей Путина и Трампа. По словам политика, никто не поставил Киев в известность, подобное является для украинской стороны тревожным сигналом.

Пушков заявил, что тревожные звонки для Киева уже звучали в Берлине, Париже и Страссбурге.

Украина «привыкла быть на авансцене», при этом там ей не подобает быть.

Пушков заявил, что Киеву придется занять «причитающееся» место.