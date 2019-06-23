Помпео рассказал об ожиданиях от письма Трампа к Ким Чен Ыну

Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал, чего ожидает от письма, отправленного американским лидером Дональдом Трампом, лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помпео выразил надежду на то, что письмо поможет создать благоприятную основу для продолжения важных тем.

«Основу, чтобы начать продолжение важных обсуждений с северокорейцами для денуклеаризации полуострова», — отметил Помпео.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын получил письмо от Трампа.