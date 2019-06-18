Зеленский рассказал о сроках встречи в «нормандском формате»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Берлине, 18...
Hannibal Hanschke/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сроках встречи в «нормандском формате», сообщает РИА «Новости».

По его словам, она может произойти поле выборов в Раду.

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