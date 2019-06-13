Российский президент Владимир Путин прилетел в Бишкек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в киргизской столице пройдет заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в котором глава государства примет участие. Кроме того, Путин встретится с премьером Индии Нарендрой Моди.

Ранее Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Он также добавил, что организация решает вопросы, которые являются привлекательными для других стран региона.