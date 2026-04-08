Вэнс пригрозил Ирану усилением давления в случае отказа от соглашения с США

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что в случае срыва перемирия Иран столкнется с военным, дипломатическим и экономическим давлением со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе выступления на мероприятии в Венгрии Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что у Соединенных Штатов все еще есть военные, дипломатические и, возможно, самое главное, экстраординарные экономические рычаги воздействия.

«Президент сказал нам не использовать эти инструменты. Он сказал нам сесть за стол переговоров. Но если иранцы не поступят точно так же, они поймут, что президент Соединенных Штатов не из тех, кто валяет дурака», — сказал вице-президент.

8 апреля армия Израиля приостановила удары по Ирану, но продолжит атаковать отряды проиранской шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Израильское военное командование добавило, что прекращает атаковать Иран в соответствии с директивами руководства страны, сохраняя при этом повышенную боеготовность.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

Ранее стало известно об острой реакции Уиткоффа на ответ Ирана по перемирию.