От 6 до 12 лет колонии назначили шестерым участникам запрещенного движения «Весна»

Шестерым участникам запрещенного движения «Весна» дали от 6 до 12 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

«Поддержать фигурантов пришли друзья, родственники и другие оппозиционеры. Перед оглашением приговора некоторые из присутствующих попытались устроить протестную акцию», — сказано в посте.

Помимо сроков в колонии, подсудимым назначили запрет на ведение соцсетей течение 6-7 лет.

Участников движения «Весна» задержали летом 2023 года по делу о создании экстремистской организации, все фигуранты были доставлены в Москву. Как сообщалось тогда, в их домах в Барнауле, Новосибирске, Твери и Санкт-Петербурге прошли обыски.

В отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»; «Организация экстремистского сообщества»; «Реабилитация нацизма»; «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Речь преимущественно шла о записях, опубликованных участниками движения в социальных сетях в 2022 году, сообщали СМИ.

Ранее адвокат ответил, можно ли стать иноагентом из-за звезд в Telegram.

 
