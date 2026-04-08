В российских школах появится новый предмет

Новый предмет под названием «Духовно-нравственная культура» начнут изучать ученики 5–7-х классов российских школ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

В тексте приказа ведомства говорится, что изучение предмета «Духовно-нравственная культура» направлено на формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских ценностях. Предполагается, что на уроках ученикам объяснят значение патриотизма, веры в Бога, гражданственности и «служения Отечеству и ответственности за его судьбу».

С нового учебного года 2026/27 дисциплину начнут изучать пятиклассники. Через год ее включат в программу шестых и седьмых классов.

До этого сообщалось, что с нового учебного года в российских школах может сократиться количество часов, отведенных на изучение иностранных языков. На данный момент эту инициативу обсуждает министерство просвещения РФ. Общее количество часов для изучения иностранных языков может уменьшится с 510 до 408 для 5–7-х классов. Таким образом изучать иностранный язык школьники будут не три, а два часа в неделю. Цель данной инициативы — оптимизировать нагрузку на учеников и более рационально перераспределить учебное время. Отмечается, что восьмых и девятых классов это не коснется, они по-прежнему будут изучать иностранные языки по три часа в неделю.

Ранее в ГД оценили идею сократить летние каникулы для школьников.