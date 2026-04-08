Двухлетний ребенок остался дома со старшей сестрой и выпал из окна в Иркутске

Двухлетний мальчик выпал из окна на четвертом этаже дома в Иркутске, сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел утром 7 апреля в Ленинском округе. Мать оставила дома сына и четырехлетнюю дочь. Оставшись без присмотра, ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В следующее мгновение он выпал из окна и получил множественные травмы, его срочно госпитализировали.

Полицейские установили, что родители пренебрегли обязанностями по надзору за малышами. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 МУ МВД России «Иркутское» проводят проверку.

В отношении женщины составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и защите прав детей). О текущем самочувствии ребенка не сообщается.

Ранее школьник упал с крыши девятиэтажки в Волгограде и выжил.

 
