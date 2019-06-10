Ключевые улики по «российскому делу» Мюллера передадут в конгресс США

Минюст США согласился предоставить конгрессу документы по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил глава юридического комитета палаты представителей Джерольд Надлер.

«Министерство согласилось предоставить первый из этих документов сегодня», — заявил Надлер.

Отмечается, что речь идет о «ключевых уликах» по поводу того, мешал ли президент Дональд Трамп «осуществлению правосудия».

По его словам, теперь с документами смогут ознакомиться все члены комитета — демократы и республиканцы.

Ранее Мюллера уличили в сокрытии важных фактов по «российскому делу».