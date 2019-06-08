Додон призвал граждан не превращаться в «пушечное мясо»

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика находится в тяжелом состоянии и попросил жителей страны не поддаваться на провокации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ситуация в стране крайне сложная и запутанная,

«Мы очень близки к «взрыву», — пояснил Додон.

В связи с этим он обратился к гражданам Молдавии с просьбой не участвовать в возможных протестах, а также не выходить на улицы и не блокировать парламент и здание администрации главы государства.

«Не становитесь пушечным мясом, я вас прошу», — заключил Додон.

Ранее президент Модавии ответил на требования Демпартии уйти в отставку.

В партии Додона обвинили в предательстве и потребовали его уйти с поста. Отмечается, что Демпартия организует протесты, чтобы заставить его уйти.