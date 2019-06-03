Володин обвинил США и ЕС в росте напряженности на Балканах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время выступления в Сербском парламенте обвинил США и ЕС в росте напряженности на Балканах, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах», — заявил председатель Госдумы.

По словам Володина, отсутствие «внятной» реакции со стороны ЕС на инцидент ставит под сомнение возможность союза быть посредником между Белградом и Приштиной.

Также российский политик призвал ООН заявить свою позицию по поводу недавнего конфликта с участием албанского спецназа в Косово.

«Вторжение косовоалбанского спецназа на севере Косово 28 мая — провокационный шаг, направленный на устрашение сербов, установление контроля над этими районами силовым путем», — заявил Володин.

Он призвал все стороны соблюдать требования резолюции Совета Безопасности ООН 1244.