Канада закрывает посольство в Венесуэле
Власти Канады решили приостановить работу посольства в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, визы канадских дипломатов в Венесуэле действуют до конца июня.
Как отмечается, в Канаде заявили, что сотрудники посольства не будут продлевать дипломатическую аккредитацию.
При этом в настоящее время Канада оценивает сейчас статус венесуэльских дипломатов в Оттаве.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сознался в тайных переговорах с оппозицией страны.