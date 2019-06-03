Канада закрывает посольство в Венесуэле

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Власти Канады решили приостановить работу посольства в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, визы канадских дипломатов в Венесуэле действуют до конца июня.

Как отмечается, в Канаде заявили, что сотрудники посольства не будут продлевать дипломатическую аккредитацию.

При этом в настоящее время Канада оценивает сейчас статус венесуэльских дипломатов в Оттаве.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сознался в тайных переговорах с оппозицией страны.