Кандидатов на пост президента не нашлось в Алжире

В Алжире перенесли выборы президента страны, которые должны были пройти 4 июля, передает РИА «Новости».

Это произошло из-за того, что кандидатов на этот пост нет.

Суд признал невозможным своевременное проведение выборов главы государства.

Ранее сообщалось, что срок регистрации кандидатов на пост президента Алжира истек в 00.00 26 мая, за это время ни один кандидат не был зарегистрирован.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлики заявил, что уходит в отставку 2 апреля.