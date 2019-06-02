Кандидатов на пост президента не нашлось в Алжире
В Алжире перенесли выборы президента страны, которые должны были пройти 4 июля, передает РИА «Новости».
Это произошло из-за того, что кандидатов на этот пост нет.
Суд признал невозможным своевременное проведение выборов главы государства.
Ранее сообщалось, что срок регистрации кандидатов на пост президента Алжира истек в 00.00 26 мая, за это время ни один кандидат не был зарегистрирован.
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлики заявил, что уходит в отставку 2 апреля.