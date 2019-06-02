Мэр Лондона назвал Трампа фашистом

Мэр Лондона Садик Хан сравнил президента США Дональда Трампа с фашистом, пишет The Guardian.

Это произошло накануне государственного визита Трампа в Лондон.

По словам Хана, Трамп использует тот же язык для сплочения своих сторонников, как и «фашисты 20-го века».

«Президент Дональд Трамп является лишь одним из самых вопиющих примеров растущей глобальной угрозы», — заявил Хан.

По словам мэра Лондона, крайне правые набирают популярность во всем мире, и это угрожает демократии Великобритании.

По мнению Хана, также как и Трамп в США Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фараж в Великобритании используют тот же самый язык фашистов 20-го века, но с «новыми зловещими методами».

Ранее Трамп признался, что был удивлен нелицеприятным комментариям Меган Маркл в свой адрес, и назвал ее «злобной». Свое заявление президент США сделал в преддверии своего визита в Великобританию.