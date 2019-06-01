Генпрокурор США раскритиковал критиков Трампа

Генеральный прокурор США Уильям Барр обрушился с критикой на людей, которые критикуют американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, Барр сказал, что Трамп не разрушает социальные институты, как многие говорят.

«Я действительно не вижу доказательств», — отметил Барр.

Он заявил, что институты разрушают те, кто критикуют Трампа, то есть выступают против демократически избранного президента.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор США Уильям Барр отказался прийти на слушания по «российскому делу». После этого судебный комитет палаты представителей США начал напрямую вести переговоры с командой спецпрокурора США Роберта Мюллера, который в марте завершил свое расследование о вмешательстве в выборы президента 2016 года.