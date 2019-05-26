Сандерс сообщил о заговоре в сенате США с целью срыва войны с Ираном

<img src="//img.gazeta.ru/files3/223/8287223/berni-pic905-895x505-9232.jpg">

Американский сенатор-республиканец Берни Сандерс рассказал, что работает с «честными консерваторами» в сенате, чтобы не допустить войны США с Ираном. Трансляцию вел C-SPAN.

Данное заявление Сандерс сделал во время выступления на предвыборном митинге в американском штате Вермонт.

«Я делаю все, что могу. Работаю с рядом честных консерваторов в сенате, чтобы помешать (президенту США. — «Газета.Ru») Дональду Трампу и (советнику президента США по нацбезопасности — «Газета.Ru») Джону Болтону втянуть нас в войну в Иране», — сказал Сандерс.

Он добавил, что не жалеет о войнах во Вьетнаме и Ираке, но возможный конфликт с Ираном, по его мнению, будет куда более разрушительным и может привести к «бесконечной войне» в этом регионе.

Ранее сообщалось, что экс-военные призвали Трампа не разжигать конфликт в Иране.