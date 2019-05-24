Зеленский согласился уволить главу своей администрации при одном условии

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Президент Украины Владимир Зеленский уволит главу своей администрации Андрея Богдана, если конституционный суд признает его назначение незаконным. Об этом в эфире местного ТВ заявил замглавы администрации Зеленского Руслан Рябошапка, передает УНИАН.

Он выразил мнение, что закон о люстрации, согласно которому Богдан не может занимать должность главы администрации Зеленского, является «несовершенным» и противоречит конституции Украины. Однако, добавил Рябошапка, команда Зеленского будет следовать решению суда.

«Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с того же дня президент уволит Богдана как человека, который должен проходить через процедуру очистки власти», — подчеркнул Рябошапка.

Ранее Минюст Украины призвал уволить Богдана.