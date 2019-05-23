Киев призвали строить равноправные отношения с Востоком и Западом

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина должна строить равноправные отношения с Востоком и Западом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это жизненно важно для нашей экономики», — сказал Рабинович.

По его словам, Киев не должен ссорится с США и Европой.

Он также добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует устанавливать хорошие отношения со всеми.

Ранее Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму.