Киев призвали строить равноправные отношения с Востоком и Западом
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина должна строить равноправные отношения с Востоком и Западом. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это жизненно важно для нашей экономики», — сказал Рабинович.
По его словам, Киев не должен ссорится с США и Европой.
Он также добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует устанавливать хорошие отношения со всеми.
Ранее Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму.